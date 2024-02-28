Савушкин Иван Васильевич
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Савушкин Иван Васильевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1881
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 263
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 263
01 | Савушкин Василий Матвеевич: 52 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Савушкина Евдокия Васильевна: 46 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Савушкин Николай Васильевич: 22 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Савушкин Михаил Васильевич: 20 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Савушкин Иван Васильевич: 17 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Савушкин Алексей Васильевич: 14 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
07 | Савушкина Анна Васильевна: 12 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
08 | Савушкина Александра Васильевна: 8 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
09 | Савушкина Анастасия Васильевна: 5 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1881 ст.
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