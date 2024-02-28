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Комарова-Ковалькова Пелагея Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Комарова-Ковалькова Пелагея Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1888
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
261
Номер в семье
6
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 261
01 | Комаров-Ковальков Михаил Иванович: 83 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Комаров-Ковальков Тимофей Иванович: 70 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
03 | Комарова-Ковалькова Анастасия Ивановна: 71 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
04 | Комаров-Ковальков Иван Михайлович: 33 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Комарова-Ковалькова Мария Андреевна: 32 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
06 | Комарова-Ковалькова Пелагея Ивановна: 10 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
07 | Комаров-Ковальков Феодор Иванович: 7 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
08 | Комаров-Ковальков Козьма Иванович: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
09 | Комарова-Ковалькова Елена Ивановна: 2 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
10 | Комарова-Ковалькова Наталья Ивановна: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [4] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1888 ст.

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