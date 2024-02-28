Комаров-Ковальков Тимофей Иванович
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Комаров-Ковальков Тимофей Иванович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 70
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 261
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 261
01 | Комаров-Ковальков Михаил Иванович: 83 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Комаров-Ковальков Тимофей Иванович: 70 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
03 | Комарова-Ковалькова Анастасия Ивановна: 71 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
04 | Комаров-Ковальков Иван Михайлович: 33 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Комарова-Ковалькова Мария Андреевна: 32 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
06 | Комарова-Ковалькова Пелагея Ивановна: 10 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
07 | Комаров-Ковальков Феодор Иванович: 7 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
08 | Комаров-Ковальков Козьма Иванович: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
09 | Комарова-Ковалькова Елена Ивановна: 2 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
10 | Комарова-Ковалькова Наталья Ивановна: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [4] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1828 ст.
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