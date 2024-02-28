Савушкин Иван Антонович
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Савушкин Иван Антонович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1873
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 260
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 260
01 | Савушкин Антон Матвеевич: 53 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Савушкина Евдокия Андреевна: 50 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Савушкин Козьма Антонович: 30 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Савушкин Иван Антонович: 25 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Савушкин Феодор Антонович: 23 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Савушкин Андрей Антонович: 14 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
07 | Савушкина Дарья Антоновна: 13 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
08 | Савушкина Мария Антоновна: 11 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
09 | Савушкин Павел Антонович: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
10 | Савушкина Мария Никифоровна: 28 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
11 | Савушкин Александр Козьмич: 1 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1873 ст.
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