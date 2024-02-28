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Савушкин Козьма Антонович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Савушкин Козьма Антонович
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1868
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
260
Номер в семье
3
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 260
01 | Савушкин Антон Матвеевич: 53 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Савушкина Евдокия Андреевна: 50 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Савушкин Козьма Антонович: 30 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Савушкин Иван Антонович: 25 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Савушкин Феодор Антонович: 23 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Савушкин Андрей Антонович: 14 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
07 | Савушкина Дарья Антоновна: 13 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
08 | Савушкина Мария Антоновна: 11 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
09 | Савушкин Павел Антонович: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
10 | Савушкина Мария Никифоровна: 28 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
11 | Савушкин Александр Козьмич: 1 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1868 ст.

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