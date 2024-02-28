Кудишина Александра Афанасьевна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Кудишина Александра Афанасьевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1879
- Родственная связь
- сестра [1]
- Номер семьи
- 259
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 259
01 | Кудишин Петр Афанасьевич: 26 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Кудишина Параскева Лукинична: 28 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Кудишин Егор Петрович: 4 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [1] |
04 | Кудишина Наталья Петровна: 1 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Кудишина Александра Афанасьевна: 19 лет (года), - | Крестьянин - сестра [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1879 ст.
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