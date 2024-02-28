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Кудишина Параскева Лукинична

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кудишина Параскева Лукинична
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
259
Номер в семье
2
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 259
01 | Кудишин Петр Афанасьевич: 26 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Кудишина Параскева Лукинична: 28 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Кудишин Егор Петрович: 4 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [1] |
04 | Кудишина Наталья Петровна: 1 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Кудишина Александра Афанасьевна: 19 лет (года), - | Крестьянин - сестра [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1870 ст.

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