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Савушкин-Кудишин Василий Дмитриевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Савушкин-Кудишин Василий Дмитриевич
Пол
муж
Возраст (месяцев)
5
Год рождения вычисленный
1898
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
258
Номер в семье
7
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 258
01 | Савушкин-Кудишин Дмитрий Матвеевич: 44 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Савушкина-Кудишина Мария Матвеевна: 40 лет (года), - | Крестьянин - сестра [1] |
03 | Савушкина-Кудишина Екатерина Филлиповна: 32 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
04 | Савушкина-Кудишина Анастасия Дмитриевна: 12 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Савушкина-Кудишина Елена Дмитриевна: 6 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
06 | Савушкина-Кудишина Александра Дмитриевна: 2 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [1] |
07 | Савушкин-Кудишин Василий Дмитриевич: 0 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1898 ст.

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