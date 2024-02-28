Савушкина-Кудишина Екатерина Филлиповна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Савушкина-Кудишина Екатерина Филлиповна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1866
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 258
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 258
01 | Савушкин-Кудишин Дмитрий Матвеевич: 44 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Савушкина-Кудишина Мария Матвеевна: 40 лет (года), - | Крестьянин - сестра [1] |
03 | Савушкина-Кудишина Екатерина Филлиповна: 32 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
04 | Савушкина-Кудишина Анастасия Дмитриевна: 12 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Савушкина-Кудишина Елена Дмитриевна: 6 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
06 | Савушкина-Кудишина Александра Дмитриевна: 2 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [1] |
07 | Савушкин-Кудишин Василий Дмитриевич: 0 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1866 ст.
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