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Бокина Аграфена Григорьевна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Бокина Аграфена Григорьевна
Пол
жен
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
257
Номер в семье
2
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 257
01 | Бокин Григорий Петрович: 67 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Бокина Аграфена Григорьевна: 37 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
03 | Бокин Иван Григорьевич: 34 лет (года), - | Крестьянин - сын |
04 | Бокина Матрона Федоровна: 32 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
05 | Бокин Степан Иванович: 8 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
06 | Бокин Алексей Иванович: 2 лет (года), 10 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [3] |
07 | Бокина Наталья Ивановна: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1861 ст.

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