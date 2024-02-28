Бокина Аграфена Григорьевна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Бокина Аграфена Григорьевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1861
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 257
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 257
01 | Бокин Григорий Петрович: 67 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Бокина Аграфена Григорьевна: 37 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
03 | Бокин Иван Григорьевич: 34 лет (года), - | Крестьянин - сын |
04 | Бокина Матрона Федоровна: 32 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
05 | Бокин Степан Иванович: 8 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
06 | Бокин Алексей Иванович: 2 лет (года), 10 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [3] |
07 | Бокина Наталья Ивановна: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1861 ст.
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