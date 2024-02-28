Бокин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокин Дмитрий Иванович

Бокин Дмитрий Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Бокин Дмитрий Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
глава
Номер семьи
256
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 256
01 | Бокин Дмитрий Иванович: 39 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Бокина Евдокия Сергеевна : 36 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Бокин Федор Дмитриевич: 12 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Бокина Мария Дмитриевна: 10 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Бокина Анна Дмитриевна: 6 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1859 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close