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Короткова Мотрона Матвеевна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Короткова Мотрона Матвеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
255
Номер в семье
18
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 255
01 | Коротков Михаил Васильевич: 52 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Коротков Степан Васильевич: 39 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
03 | Короткова Евдокия Михайловна: 41 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
10 | Короткова Параскева Софоновна: 28 лет (года), - | Крестьянин - сноха [1] |
11 | Коротков Герасим Дмитриевич: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [10] |
12 | Короткова Наталья Ильинична: 25 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
13 | Коротков Павел Алексеевич: 4 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
14 | Коротков Алексей Алексеевич: 1 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [4] |
15 | Коротков Василий Алексеевич: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [4] |
16 | Короткова Анна Васильевна: 20 лет (года), - | Крестьянин - жена [5] |
17 | Коротков Иван Козьмич: 1 лет (года), - | Крестьянин - дочь [5] |
18 | Короткова Мотрона Матвеевна: 39 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
19 | Короткова Мария Степановна: 12 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
20 | Коротков Василий Степанович: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
21 | Коротков Владимир Степанович: 2 лет (года), 10 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [2] |
22 | Короткова Наталья Степановна: 1 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1859 ст.

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