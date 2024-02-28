Коротков Герасим Дмитриевич
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Коротков Герасим Дмитриевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1893
- Родственная связь
- сын [10]
- Номер семьи
- 255
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 255
01 | Коротков Михаил Васильевич: 52 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Коротков Степан Васильевич: 39 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
03 | Короткова Евдокия Михайловна: 41 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
10 | Короткова Параскева Софоновна: 28 лет (года), - | Крестьянин - сноха [1] |
11 | Коротков Герасим Дмитриевич: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [10] |
12 | Короткова Наталья Ильинична: 25 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
13 | Коротков Павел Алексеевич: 4 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
14 | Коротков Алексей Алексеевич: 1 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [4] |
15 | Коротков Василий Алексеевич: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [4] |
16 | Короткова Анна Васильевна: 20 лет (года), - | Крестьянин - жена [5] |
17 | Коротков Иван Козьмич: 1 лет (года), - | Крестьянин - дочь [5] |
18 | Короткова Мотрона Матвеевна: 39 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
19 | Короткова Мария Степановна: 12 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
20 | Коротков Василий Степанович: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
21 | Коротков Владимир Степанович: 2 лет (года), 10 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [2] |
22 | Короткова Наталья Степановна: 1 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1893 ст.
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