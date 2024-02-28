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Коротков Алексей Михайлович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Коротков Алексей Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1873
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
255
Номер в семье
4
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 255
04 | Коротков Алексей Михайлович: 25 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Коротков Козьма Михайлович: 20 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Коротков Гавриил Михайлович: 12 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода, от 1 брака
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода, от 1 брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1873 ст.

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