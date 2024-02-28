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Коротков Михаил Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Коротков Михаил Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
254
Номер в семье
5
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 254
01 | Коротков Павел Константинович: 72 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Короткова Ксения Афанасьевна: 62 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Коротков Иван Павлович: 34 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Короткова Екатерина Николаевна: 32 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
05 | Коротков Михаил Иванович: 7 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
06 | Короткова Елена Ивановна: 4 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
07 | Коротков Тимофей Павлович: 23 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1891 ст.

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