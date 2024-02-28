Родина Мария Ильинична
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Родина Мария Ильинична
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1891
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 252
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 252
01 | Родина Акилина Семеновна: 48 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Родин Илья Семенович: 43 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
03 | Родина Анастасия Васильевна: 34 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
04 | Родин Феодор Ильич: 12 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
05 | Родина Мария Ильинична: 7 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
06 | Родин Степан Ильич: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
07 | Родин Сергей Ильич: 1 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
08 | Родина Пелагея Ильина: 1 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1891 ст.
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