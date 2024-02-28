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Родин Феодор Ильич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Родин Феодор Ильич
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
252
Номер в семье
4
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 252
01 | Родина Акилина Семеновна: 48 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Родин Илья Семенович: 43 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
03 | Родина Анастасия Васильевна: 34 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
04 | Родин Феодор Ильич: 12 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
05 | Родина Мария Ильинична: 7 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
06 | Родин Степан Ильич: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
07 | Родин Сергей Ильич: 1 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
08 | Родина Пелагея Ильина: 1 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1886 ст.

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