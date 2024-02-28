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Родина Фекла Петровна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Родина Фекла Петровна
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
251
Номер в семье
7
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 251
01 | Родин Петр Семенович: 52 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Родина Анастасия Андреевна: 43 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Родин Михаил Петрович: 24 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Родин Андрей Петрович: 22 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Родина Надежда Петровна: 20 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
06 | Родина Дарья Петровна: 7 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
07 | Родина Фекла Петровна: 5 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
08 | Родина Анастасия Андреевна: 20 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1893 ст.

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