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Мишина Екатерина Егоровна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Мишина Екатерина Егоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1887
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
250
Номер в семье
6
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 250
01 | Мишин Егор Яковлевич: 50 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Мишина Дарья Петровна: 49 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Мишин Дмитрий Егорович: 23 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Мишин Наталья Егоровна: 20 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Мишин Козьма Егорович: 17 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Мишина Екатерина Егоровна: 11 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
07 | Мишина Анастасия Ивановна: 22 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1887 ст.

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