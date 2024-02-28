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Маслов Дмитрий Артемович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Маслов Дмитрий Артемович
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1868
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
249
Номер в семье
2
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 249
01 | Маслова Мария Никитична: 59 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Маслов Дмитрий Артемович: 30 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Маслов Григорий Артемович: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Маслов Василий Артемович: 25 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Маслова Пелагея Артемовна: 25 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1868 ст.

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