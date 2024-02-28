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Комарова Мария Михайловна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Комарова Мария Михайловна
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1884
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
248
Номер в семье
3
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 248
01 | Комаров Михаил Михайлович: 40 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Комарова Аграфена Абрамовна: 39 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Комарова Мария Михайловна: 14 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
04 | Комаров Василий Михайлович: 4 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1884 ст.

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