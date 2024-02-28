Маркина Мария Дмитриевна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Маркина Мария Дмитриевна
- Пол
- жен
- Возраст (месяцев)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1898
- Родственная связь
- дочь [4]
- Номер семьи
- 246
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 246
01 | Маркина Евдокия Егоровна: 83 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Маркин Антон Маркович: 49 лет (года), - | Крестьянин - сын |
03 | Маркина Евдокия Константиновна: 45 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
04 | Маркин Дмитрий Антонович: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
05 | Маркин Григорий Антонович: 14 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
06 | Маркина Анна Антоновна: 10 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
07 | Маркина Анастасия Козьминична: 25 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
08 | Маркина Пелагея Дмитриевна: 2 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
09 | Маркина Мария Дмитриевна: 0 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [4] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1898 ст.
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