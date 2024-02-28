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Маркина Мария Дмитриевна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Маркина Мария Дмитриевна
Пол
жен
Возраст (месяцев)
2
Год рождения вычисленный
1898
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
246
Номер в семье
9
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 246
01 | Маркина Евдокия Егоровна: 83 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Маркин Антон Маркович: 49 лет (года), - | Крестьянин - сын |
03 | Маркина Евдокия Константиновна: 45 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
04 | Маркин Дмитрий Антонович: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
05 | Маркин Григорий Антонович: 14 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
06 | Маркина Анна Антоновна: 10 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
07 | Маркина Анастасия Козьминична: 25 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
08 | Маркина Пелагея Дмитриевна: 2 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
09 | Маркина Мария Дмитриевна: 0 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [4] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1898 ст.

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