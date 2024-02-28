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Маркина Евдокия Егоровна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Маркина Евдокия Егоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
83
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
глава
Номер семьи
246
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 246
01 | Маркина Евдокия Егоровна: 83 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Маркин Антон Маркович: 49 лет (года), - | Крестьянин - сын |
03 | Маркина Евдокия Константиновна: 45 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
04 | Маркин Дмитрий Антонович: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
05 | Маркин Григорий Антонович: 14 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
06 | Маркина Анна Антоновна: 10 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
07 | Маркина Анастасия Козьминична: 25 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
08 | Маркина Пелагея Дмитриевна: 2 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
09 | Маркина Мария Дмитриевна: 0 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [4] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1815 ст.

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