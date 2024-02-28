Жуликова Анна Алексеевна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Жуликова Анна Алексеевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1876
- Родственная связь
- жена [5]
- Номер семьи
- 245
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 245
01 | Жуликов Аким Семенович: 75 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Жуликова Гликерья Тарасовна: 73 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Жуликова Пелагея Григорьевна: 50 лет (года), - | Крестьянин - сноха [1] |
04 | Жуликов Михаил Иванович: 29 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
05 | Жуликов Григорий Иванович: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
06 | Жуликов Дмитрий Иванович: 26 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
07 | Жуликова Анна Андреевна: 27 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
08 | Жуликова Анастасия Михайловна: 9 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
09 | Жуликов Александр Михайлович: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
10 | Жуликов Дмитрий Михайлович: 4 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
11 | Жуликова Анна Алексеевна: 22 лет (года), - | Крестьянин - жена [5] |
12 | Жуликова Мария Михайловна: 20 лет (года), - | Крестьянин - жена [6] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1876 ст.
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