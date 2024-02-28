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Жуликов Михаил Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Жуликов Михаил Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
245
Номер в семье
4
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 245
01 | Жуликов Аким Семенович: 75 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Жуликова Гликерья Тарасовна: 73 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Жуликова Пелагея Григорьевна: 50 лет (года), - | Крестьянин - сноха [1] |
04 | Жуликов Михаил Иванович: 29 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
05 | Жуликов Григорий Иванович: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
06 | Жуликов Дмитрий Иванович: 26 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
07 | Жуликова Анна Андреевна: 27 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
08 | Жуликова Анастасия Михайловна: 9 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
09 | Жуликов Александр Михайлович: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
10 | Жуликов Дмитрий Михайлович: 4 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
11 | Жуликова Анна Алексеевна: 22 лет (года), - | Крестьянин - жена [5] |
12 | Жуликова Мария Михайловна: 20 лет (года), - | Крестьянин - жена [6] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1869 ст.

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