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Жуликов Феодот Семенович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Жуликов Феодот Семенович
Пол
муж
Возраст (лет)
64
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
глава
Номер семьи
243
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 243
01 | Жуликов Феодот Семенович: 64 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Жуликова Наталья Петровна: 58 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Жуликов Алексей Федотович: 24 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1834 ст.

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