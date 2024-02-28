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Комаров Василий Ивлевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Комаров Василий Ивлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
242
Номер в семье
3
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 242
01 | Комаров Ивлий Никифоров: 74 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Комарова Агрипина Семеновна: 73 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Комаров Василий Ивлевич: 44 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Комаров Иван Ивлевич: 36 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Комарова Мария Михайловна: 39 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
06 | Комарова Мария Степановна: 34 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
07 | Комарова Пелагея Ивановна: 6 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
08 | Комарова Матрона Ивановна: - | Крестьянин - дочь [4] |
09 | Комарова Анна Ивановна: - | Крестьянин - дочь [4] |
10 | Комарова Евдокия Ивановна: 28 лет (года), - | Крестьянин - сноха [1] |
11 | Комарова Пелагея Андреевна: 4 лет (года), - | Крестьянин - дочь [10] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1854 ст.

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