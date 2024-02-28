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Жуликова Пелагея Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Жуликова Пелагея Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
сноха [1]
Номер семьи
241
Номер в семье
3
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 241
01 | Жуликов Филимон Семенович: 73 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Жуликова Акилина Федоровна: 67 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Жуликова Пелагея Ивановна: 40 лет (года), - | Крестьянин - сноха [1] |
04 | Жуликова Пелагея Павловна: 8 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1858 ст.

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