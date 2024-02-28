Жуликов Филимон Семенович
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Жуликов Филимон Семенович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 73
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 241
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 241
01 | Жуликов Филимон Семенович: 73 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Жуликова Акилина Федоровна: 67 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Жуликова Пелагея Ивановна: 40 лет (года), - | Крестьянин - сноха [1] |
04 | Жуликова Пелагея Павловна: 8 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1825 ст.
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