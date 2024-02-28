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Парамошина Матрона Матвеевна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Парамошина Матрона Матвеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
239
Номер в семье
2
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 239
01 | Парамошин Степан Константинович: 46 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Парамошина Матрона Матвеевна: 43 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Парамошин Василий Степанович: 15 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Парамошина Параскева Степановна: 7 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1855 ст.

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