Комарова Евфросинья Антоновна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Комарова Евфросинья Антоновна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 76
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 238
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 238
01 | Комарова Евфросинья Антоновна: 76 лет (года), - | Крестьянин - глава |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1822 ст.
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