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Краснов Алексей Петрович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Краснов Алексей Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Возраст (месяцев)
10
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
237
Номер в семье
9
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 237
01 | Краснов Василий Герасимович: 67 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Краснова Анна Петровна: 44 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
04 | Краснов Степан Васильевич: 31 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Краснов Иван Васильевич: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Краснова Анна Ивановна: 29 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
07 | Краснова Анна Петровна: 8 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
08 | Краснова Любовь Петровна: 6 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
09 | Краснов Алексей Петрович: 6 лет (года), 10 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [3] |
10 | Краснова Любовь Петровна: 24 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
11 | Краснов Иван Степанович: 4 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
12 | Краснова Ольга Степановна: 1 лет (года), 4 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [4] |
13 | Краснова Евдокия Васильевна: 21 лет (года), - | Крестьянин - жена [5] |
14 | Краснов Михаил Иванович: 2 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [5] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1892 ст.

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