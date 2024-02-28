Краснова Анна Петровна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Краснова Анна Петровна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 237
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 237
01 | Краснов Василий Герасимович: 67 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Краснова Анна Петровна: 44 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
04 | Краснов Степан Васильевич: 31 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Краснов Иван Васильевич: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Краснова Анна Ивановна: 29 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
07 | Краснова Анна Петровна: 8 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
08 | Краснова Любовь Петровна: 6 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
09 | Краснов Алексей Петрович: 6 лет (года), 10 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [3] |
10 | Краснова Любовь Петровна: 24 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
11 | Краснов Иван Степанович: 4 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
12 | Краснова Ольга Степановна: 1 лет (года), 4 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [4] |
13 | Краснова Евдокия Васильевна: 21 лет (года), - | Крестьянин - жена [5] |
14 | Краснов Михаил Иванович: 2 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [5] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1854 ст.
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