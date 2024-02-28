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Краснов Василий Герасимович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Краснов Василий Герасимович
Пол
муж
Возраст (лет)
67
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
глава
Номер семьи
237
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 237
01 | Краснов Василий Герасимович: 67 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Краснова Анна Петровна: 44 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
04 | Краснов Степан Васильевич: 31 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Краснов Иван Васильевич: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Краснова Анна Ивановна: 29 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
07 | Краснова Анна Петровна: 8 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
08 | Краснова Любовь Петровна: 6 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
09 | Краснов Алексей Петрович: 6 лет (года), 10 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [3] |
10 | Краснова Любовь Петровна: 24 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
11 | Краснов Иван Степанович: 4 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
12 | Краснова Ольга Степановна: 1 лет (года), 4 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [4] |
13 | Краснова Евдокия Васильевна: 21 лет (года), - | Крестьянин - жена [5] |
14 | Краснов Михаил Иванович: 2 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [5] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1831 ст.

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