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Демидова Екатерина Андреевна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Демидова Екатерина Андреевна
Пол
жен
Возраст (лет)
78
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
глава
Номер семьи
235
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 235
01 | Демидова Екатерина Андреевна: 78 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Демидов Никита Федорович: 48 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
Примечание: Затинная слобода
Дополнительная информация в записи
Затинная слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1820 ст.

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