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Хоботова Анна Михайловна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Хоботова Анна Михайловна
Пол
жен
Возраст (месяцев)
5
Год рождения вычисленный
1898
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
234
Номер в семье
8
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 234
01 | Хоботов Иван Александрович: 68 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Хоботов Михаил Иванович: 31 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Хоботов Степан Иванович: 25 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Хоботова Евдокия Ивановна: 20 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Хоботов Александр Иванович: 16 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Хоботов Григорий Иванович: 13 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
07 | Хоботова Мария: 19 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
08 | Хоботова Анна Михайловна: 0 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [2] |
09 | Хоботова Устинья Никитична: 17 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
Примечание: Затинная слобода
Дополнительная информация в записи
Затинная слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1898 ст.

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