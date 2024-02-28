Хоботов Григорий Иванович
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Хоботов Григорий Иванович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1885
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 234
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 234
01 | Хоботов Иван Александрович: 68 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Хоботов Михаил Иванович: 31 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Хоботов Степан Иванович: 25 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Хоботова Евдокия Ивановна: 20 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Хоботов Александр Иванович: 16 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Хоботов Григорий Иванович: 13 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
07 | Хоботова Мария: 19 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
08 | Хоботова Анна Михайловна: 0 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [2] |
09 | Хоботова Устинья Никитична: 17 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
Примечание: Затинная слобода
- Дополнительная информация в записи
- Затинная слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1885 ст.
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