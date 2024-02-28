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Калинчев Николай Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Калинчев Николай Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
233
Номер в семье
5
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 233
01 | Калинчева Аграфена Васильевна: 69 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Калинчев Василий Ильич: 33 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Калинчев Дмитрий Ильич: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Калинчева Елена Алексеевна: 20 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
05 | Калинчев Николай Васильевич: 3 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
06 | Калинчева Варвара Семеновна: 21 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
07 | Калинчев Александр Дмитриевич: 0 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [3] |
Примечание: Затинная слобода
Дополнительная информация в записи
Затинная слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1895 ст.

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