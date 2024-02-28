Калинчев Дмитрий Ильич
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Калинчев Дмитрий Ильич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1870
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 233
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 233
01 | Калинчева Аграфена Васильевна: 69 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Калинчев Василий Ильич: 33 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Калинчев Дмитрий Ильич: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Калинчева Елена Алексеевна: 20 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
05 | Калинчев Николай Васильевич: 3 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
06 | Калинчева Варвара Семеновна: 21 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
07 | Калинчев Александр Дмитриевич: 0 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [3] |
Примечание: Затинная слобода
- Дополнительная информация в записи
- Затинная слобода
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1870 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.