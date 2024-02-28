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Калинчева Аграфена Васильевна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Калинчева Аграфена Васильевна
Пол
жен
Возраст (лет)
69
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
глава
Номер семьи
233
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 233
01 | Калинчева Аграфена Васильевна: 69 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Калинчев Василий Ильич: 33 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Калинчев Дмитрий Ильич: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Калинчева Елена Алексеевна: 20 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
05 | Калинчев Николай Васильевич: 3 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
06 | Калинчева Варвара Семеновна: 21 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
07 | Калинчев Александр Дмитриевич: 0 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [3] |
Примечание: Затинная слобода
Дополнительная информация в записи
Затинная слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1829 ст.

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