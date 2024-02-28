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Кавалеров Павел Дмитриевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кавалеров Павел Дмитриевич
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1878
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
232
Номер в семье
4
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 232
01 | Кавалеров Дмитрий Федорович: 48 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Кавалерова Ксения Дмитриевна: 44 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Кавалеров Иван Дмитриевич: 26 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Кавалеров Павел Дмитриевич: 20 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Кавалеров Николай Дмитриевич: 10 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Кавалерова Евдокия Васильевна: 19 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
Примечание: Затинная слобода
Дополнительная информация в записи
Затинная слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1878 ст.

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