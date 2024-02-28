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Кавалеров Михаил Павлович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кавалеров Михаил Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
231
Номер в семье
8
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 231
01 | Кавалеров Василий Федорович: 45 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Кавалеров Павел Федорович: 36 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
03 | Кавалеров Козьма Федорович: 31 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
04 | Кавалеров Илья Федорович: 28 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
05 | Кавалерова Мария Тихоновна: 38 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
06 | Кавалеров Петр Васильевич: 17 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
07 | Кавалерова Александра Васильевна: 24 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
08 | Кавалеров Михаил Павлович: 4 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
09 | Кавалерова Анна Александровна: 24 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
10 | Кавалерова Елизавета Алексеевна: 19 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
Примечание: Затинная слобода
Дополнительная информация в записи
Затинная слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1894 ст.

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