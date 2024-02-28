Кавалерова Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКавалерова Мария Тихоновна

Кавалерова Мария Тихоновна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кавалерова Мария Тихоновна
Пол
жен
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
231
Номер в семье
5
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 231
01 | Кавалеров Василий Федорович: 45 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Кавалеров Павел Федорович: 36 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
03 | Кавалеров Козьма Федорович: 31 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
04 | Кавалеров Илья Федорович: 28 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
05 | Кавалерова Мария Тихоновна: 38 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
06 | Кавалеров Петр Васильевич: 17 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
07 | Кавалерова Александра Васильевна: 24 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
08 | Кавалеров Михаил Павлович: 4 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
09 | Кавалерова Анна Александровна: 24 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
10 | Кавалерова Елизавета Алексеевна: 19 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
Примечание: Затинная слобода
Дополнительная информация в записи
Затинная слобода
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1860 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close