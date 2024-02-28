Кавалеров Илья Федорович
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Кавалеров Илья Федорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1870
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 231
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 231
01 | Кавалеров Василий Федорович: 45 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Кавалеров Павел Федорович: 36 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
03 | Кавалеров Козьма Федорович: 31 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
04 | Кавалеров Илья Федорович: 28 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
05 | Кавалерова Мария Тихоновна: 38 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
06 | Кавалеров Петр Васильевич: 17 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
07 | Кавалерова Александра Васильевна: 24 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
08 | Кавалеров Михаил Павлович: 4 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
09 | Кавалерова Анна Александровна: 24 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
10 | Кавалерова Елизавета Алексеевна: 19 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
Примечание: Затинная слобода
- Дополнительная информация в записи
- Затинная слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1870 ст.
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