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Кавалерова Евдокия Андреевна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кавалерова Евдокия Андреевна
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1876
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
230
Номер в семье
6
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 230
01 | Кавалеров Михаил Силуанович: 65 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Кавалеров Иван Михайлович: 46 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Кавалеров Василий Михайлович: 35 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Кавалерова Анна Ефимовна: 46 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
05 | Кавалеров Иван Иванович: 23 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
06 | Кавалерова Евдокия Андреевна: 22 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
Примечание: Затинная слобода
Дополнительная информация в записи
Затинная слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1876 ст.

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