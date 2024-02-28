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Сторожев Павел Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Сторожев Павел Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
229
Номер в семье
9
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 229
01 | Сторожев Петр Егорович: 64 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Сторожева Евдокия Ивановна: 61 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Сторожев Степан Петрович: 30 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Сторожева Пелагея Козьминична: 33 лет (года), - | Крестьянин - сноха [1] |
05 | Сторожев Владимир Васильевич: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
06 | Сторожева Анна Васильевна: 9 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
07 | Сторожева Клавдия Васильевна: 8 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
08 | Сторожев Николай Васильевич: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
09 | Сторожев Павел Васильевич: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
10 | Сторожева Мария Федоровна: 24 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
11 | Сторожев Петр Степанович: 3 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
12 | Сторожева Мария Степановна: 2 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
Примечание: Затинная слобода
Дополнительная информация в записи
Затинная слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1893 ст.

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