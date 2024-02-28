Сторожев Николай Васильевич
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Сторожев Николай Васильевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1892
- Родственная связь
- сын [4]
- Номер семьи
- 229
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 229
01 | Сторожев Петр Егорович: 64 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Сторожева Евдокия Ивановна: 61 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Сторожев Степан Петрович: 30 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Сторожева Пелагея Козьминична: 33 лет (года), - | Крестьянин - сноха [1] |
05 | Сторожев Владимир Васильевич: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
06 | Сторожева Анна Васильевна: 9 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
07 | Сторожева Клавдия Васильевна: 8 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
08 | Сторожев Николай Васильевич: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
09 | Сторожев Павел Васильевич: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
10 | Сторожева Мария Федоровна: 24 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
11 | Сторожев Петр Степанович: 3 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
12 | Сторожева Мария Степановна: 2 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
Примечание: Затинная слобода
- Дополнительная информация в записи
- Затинная слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1892 ст.
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