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Сторожев Петр Егорович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Сторожев Петр Егорович
Пол
муж
Возраст (лет)
64
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
глава
Номер семьи
229
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 229
01 | Сторожев Петр Егорович: 64 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Сторожева Евдокия Ивановна: 61 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Сторожев Степан Петрович: 30 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Сторожева Пелагея Козьминична: 33 лет (года), - | Крестьянин - сноха [1] |
05 | Сторожев Владимир Васильевич: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
06 | Сторожева Анна Васильевна: 9 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
07 | Сторожева Клавдия Васильевна: 8 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
08 | Сторожев Николай Васильевич: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
09 | Сторожев Павел Васильевич: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
10 | Сторожева Мария Федоровна: 24 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
11 | Сторожев Петр Степанович: 3 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
12 | Сторожева Мария Степановна: 2 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
Примечание: Затинная слобода
Дополнительная информация в записи
Затинная слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1834 ст.

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