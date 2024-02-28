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Сторожева Пелагея Степановна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Сторожева Пелагея Степановна
Пол
жен
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
228
Номер в семье
2
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 228
01 | Сторожев Иван Егорович: 59 лет (года), - | Крестьянин - глава [1] |
02 | Сторожева Пелагея Степановна: 57 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Сторожев Александр Иванович: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Сторожева Елизавета Ивановна: 21 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Сторожева Олимпиада Ивановна: 19 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
06 | Сторожев Николай Иванович: 15 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
Примечание: Затинная слобода
Дополнительная информация в записи
Затинная слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1841 ст.

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