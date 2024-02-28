Аникеева Александра Васильевна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Аникеева Александра Васильевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1872
- Родственная связь
- жена [4]
- Номер семьи
- б/н
- Номер в семье
- 5
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: б/н
01 | Надежда Кононова: 80 лет (года), - | вдова |
02 | Салтыкова Александра Павловна: 73 лет (года), - | вдова |
03 | Салтыков Василий Михайлович: 42 лет (года), - | сын [2] |
05 | Аникеева Александра Васильевна: 26 лет (года), - | жена [4] |
06 | Аникеев Сергей Михайлович: 5 лет (года), - | сын [4] |
07 | Аникеев Михаил Михайлович: 3 лет (года), - | сын [4] |
08 | Беляев Семен Аристархович: 57 лет (года), - | Мещанин - |
09 | Беляева Мария Варфоломеевна: 50 лет (года), - | жена [8] |
10 | Беляева Александра Семеновна: 18 лет (года), - | дочь [8] |
11 | Беляева Елена Семеновна: 17 лет (года), - | дочь [8] |
12 | Беляева Антонина Семеновна: 12 лет (года), - | дочь [8] |
Примечание: Обыватели не имеющие домов
- Дополнительная информация в записи
- Обыватели не имеющие домов
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1872 ст.
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